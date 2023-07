Visite guidée avec prestation musicale des réservoirs à eau du Huchon Réservoirs d’eau du Huchon Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Visite guidée avec prestation musicale des réservoirs à eau du Huchon

Samedi 16 septembre, 14h00, 15h00, 16h00

Réservoirs d'eau du Huchon

Réservation auprès de l'Office de Tourisme de Roubaix

Dans les années 1860, les villes de Roubaix et de Tourcoing s'associent pour résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau, essentielle pour l'activité textile. À Roubaix, quatre réservoirs sont construits boulevard Lacordaire entre 1885 et 1930. Ils forment un patrimoine qui témoigne de l'épopée industrielle de la ville. Pendant la visite guidée, le collectif Otium propose une prestation musicale immersive d'une vingtaine de minutes.

Réservoirs d'eau du Huchon
6 Boulevard Lacordaire 59100 Roubaix
Roubaix 59100 Sud
Nord
Hauts-de-France

03 20 65 31 90

