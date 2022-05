Reservoir Pop Eglise saint-Pierre, 26 août 2022, Mailly-Maillet.

Reservoir Pop

Eglise saint-Pierre, le vendredi 26 août à 20:30

Sly – chant, guitare / Florent Elter – guitare, chœurs Chicken – guitare, chœurs / Flamm – basse, chœurs Réservoir Pop est un groupe qui tourne autour du binôme amiénois Sly & Flamm, respectivement chanteur et batteur du groupe The Rabeats, le plus célèbre ensemble français de reprise de morceaux des Beatles. Quand Sly & Flamm ont envie de se reposer du répertoire des quatre fameux musiciens de Liverpool, ils se lancent à corps perdu dans des projets personnels (album de chansons originales pour le premier, reprises de Michel Delpech pour le second, comme vu et entendu à Mailly-Maillet en juillet dernier), ainsi que dans des enregistrements et des tournées « Reservoir Pop ». Comme son nom l’indique, il s’agit d’un concert de musique pop anglo-saxonne : les plus grands tubes anglais et américains des années 70, 80 et 90 sont au rendez-vous. Et, cerise sur le gâteau, une brève introduction resitue chaque morceau dans le contexte musical de son époque. Un bien joli moment qui propose au public un grand voyage au cœur de la musique populaire du XXe siècle. AU PROGRAMME Des chansons de U2 (With or without you, Sunday bloody sunday, Beautiful day), Oasis (Wonderwall, Champagne supernova, Whatever, Live forever), Lenny Kravitz (Are you gonna go my way, I’ll be waiting, Fly away), Radiohead (Creep), Midnight Oil (Beds are burning), Coldplay (Adventure of a lifetime, Fix you), Patrick Hernandez (Born to be alive), Talk Talk (It’s my life) et bien d’autres encore…

Billetterie pour les concerts : • plein tarif : 12 € • tarif réduit* : 6 € • abonnements : – pass 6 concerts : 60 € (au lieu de 72 € plein tarif) – pass 3 concerts : 30 € (au lieu de 36 € plein tarif) • gratuit pour les moins de 12 ans

Saison culturelle Les Maillotines

Eglise saint-Pierre rue Eugene Dupré 89560 Mailly-Maillet Mailly-Maillet Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-26T20:30:00 2022-08-26T23:00:00