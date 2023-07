Randonnée théâtrale avec les Axiomatiques Réservoir du Griottier blanc Quarré-les-Tombes, 25 juillet 2023, Quarré-les-Tombes.

Randonnée théâtrale avec les Axiomatiques Mardi 25 juillet, 19h00 Réservoir du Griottier blanc Entrée libre

La tournée des Axiomatiques prend la forme d’une randonnée théâtrale qui relie à pieds sept municipalités du Morvan sur une quinzaine de jours. Dans chacune de ces communes seront jouées en extérieur plusieurs courtes pièces – farces, tragédies et contes musicaux – qui toutes essayent de hisser le théâtre à la hauteur de l’urgence climatique et de mettre de la joie dans la politique, et de la politique dans la joie.

Réservoir du Griottier blanc Quarré-les-Tombes Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 81 89 52 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T19:00:00+02:00 – 2023-07-25T20:30:00+02:00

2023-07-25T19:00:00+02:00 – 2023-07-25T20:30:00+02:00

© Groupe T