Le réservoir des Gallets est une cathédrale de pierre souterraine étonnante. On y pénètre par un discret escalier en colimaçon pour découvrir un immense réservoir construit en 1880 pour amener l’eau potable à Rennes depuis le Pays de Fougères via l’aqueduc de la Minette. Une réserve de près de 20 000 m3 d’eau stockés dans un bâtiment comptant 196 colonnes de pierres maçonnées de plus de 6 mètres de haut. Ce réservoir n’est plus en service depuis 2012 mais sa visite vaut le coup d’œil. En raison de la configuration des lieux, la visite n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite et aux enfants de moins de 6 ans. Elle est également déconseillée aux personnes sujettes à la claustrophobie et au vertige. Prévoir des chaussures fermées, adaptées à la marche pour entrer dans ce décor étonnant.

On y pénètre par un discret escalier en colimaçon pour découvrir un immense réservoir construit en 1880 pour amener l’eau potable à Rennes depuis le Pays de Fougères via l’aqueduc de la Minette. Une réserve de près de 20 000 m3 d’eau stockés dans un bâtiment comptant 196 colonnes de pierres maçonnées de plus de 6 mètres de haut.

Ce réservoir n’est plus en service depuis 2012 mais sa visite vaut le coup d’œil. En raison de la configuration des lieux, la visite n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite et aux enfants de moins de 6 ans. Elle est également déconseillée aux personnes sujettes à la claustrophobie et au vertige. Prévoir des chaussures fermées, adaptées à la marche pour entrer dans ce décor étonnant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

