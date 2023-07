Visite guidée d’œuvres contemporaines dans l’espace public dijonnais Réservoir Darcy Dijon, 16 septembre 2023, Dijon.

Le FRAC Bourgogne vous propose à l’occasion d’une visite guidée d’une heure au centre-ville de Dijon, de découvrir des œuvres contemporaines implantées dans l’espace public. Un médiateur vous emmène au fil de la ville, découvrir ou re-découvrir ces œuvres.

Rendez-vous devant « L’ours blanc » de François Pompon au Jardin Darcy.

Le jardin Darcy est le premier jardin public créé à Dijon. À cet emplacement, Henri Darcy, ingénieur dijonnais, avait conçu un réservoir entre 1838 et 1840 pour alimenter Dijon en eau potable, par l'adduction de la source du Rosoir en provenance de Messigny. Pour couronner cet ouvrage, l'architecte Émile Sagot réalisa en 1841 un monument de style néo-renaissance, toujours présent. Après un concours lancé en 1879, un jardin fut réalisé sur ce réservoir par l'architecte Félix Vionnois en 1880. Dans le dernier quart du XIXe siècle, les îlots encadrant la place furent vendus et construits dans le style haussmanien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

© FRAC Bourgogne