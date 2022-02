Réservoir barrage du lac du Der CCAS Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

rendez-vous à 8h30 au parking du CCAS de Saint Dizier pour découvrir à partir du Clos Mortier lors d’une balade pédestre le réservoir barrage du Lac du Der puis direction Arrigny en Bus où un guide vous expliquera le fonctionnement du 1er lac artifciel d’Europe

sur inscriptions , nombre de place limité, gratuit

