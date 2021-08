Fréjus Villa Aurélienne Fréjus Fréjus, Var Réservistes Villa Aurélienne Fréjus Fréjus Catégories d’évènement: Fréjus

Exposition de l’artiste photographe Florence Tallarico.en immersion avec la 6è et 7è compagnies du 21è RIMa de Fréjus. Exposition de l’artiste photographe Florence Tallarico Villa Aurélienne Fréjus 85 Avenue du Général Callies, 83600 Fréjus Fréjus Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

