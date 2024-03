Réservez votre audioguide de l’exposition « Métro ! Le Grand Paris en mouvement » Cité de l’architecture et du patrimoine Paris, samedi 18 mai 2024.

Réservez votre audioguide de l’exposition « Métro ! Le Grand Paris en mouvement » Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Cité de l’architecture et du patrimoine Prix de 5 €. La réservation d’un créneau de visite gratuite est recommandée.

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Parcourez « Métro ! Le Grand Paris en mouvement » avec l’audioguide de l’exposition. Une sélection d’œuvres commentées vous emmène à la découverte de l’aventure du métro parisien et grand-parisien, de ses origines à nos jours.

L’accès à l’exposition est gratuite, l’audioguide est au prix de 5 €. Un smartphone et des écouteurs vous seront prêtés sur place. Une caution vous sera demandée (pièce d’identité, passe Navigo, etc.). La réservation d’un créneau de visite gratuite est recommandée.

Cité de l'architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris Paris 75016 Paris Île-de-France 01 58 51 52 00 La Cité de l'architecture & du patrimoine, installée dans l'aile « Paris » du palais de Chaillot est, avec ses 22 000 m², le plus grand centre d'architecture au monde. Ce lieu unique est entièrement dédié à la découverte et à la connaissance de l'architecture et de la ville sous toutes leurs formes, au présent comme au passé.

© Cité de l’architecture et du patrimoine M6, M9 Trocadéro / Palais de Chaillot – Aile Paris

© Cité de l’architecture