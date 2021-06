Réserves faibles ! Don du sang, maintenant, c’est urgent ! salle des fêtes de Roques, 30 juin 2021-30 juin 2021, Roques.

du mercredi 30 juin au jeudi 1 juillet à salle des fêtes de Roques

Les réserves de sang ont fortement chuté depuis début mai, du fait des jours fériés et d’une moindre fréquentation des collectes, impactées par le déconfinement. Il est essentiel que les donneurs se mobilisent dès MAINTENANT pour faire remonter le niveau de réserve. **QUI PEUT DONNER ?** Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire avant et après le don. Les principales conditions pour donner son sang : être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos et ne pas avoir été transfusé. Dans les cas suivants, les dons doivent être différés de : – 24H après un traitement carie ou détartrage ; – 7 jours à la fin d’un traitement antibiotiques ; – 14 jours après un épisode infectieux ; – 4 mois après une endoscopie, un piercing ou un tatouage ; – 4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme; – 6 mois après un accouchement **Pensez à prendre une pièce d’identité et un stylo !**

Entrée libre

La prochaine collecte de sang aura lieu mercredi 30 juin et jeudi 1er juillet de 8h30 à 13h30 à la salle des fêtes

salle des fêtes de Roques avenue de la gare roques Roques Haute-Garonne



