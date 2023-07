Portes ouvertes des réserves ethno-archéologiques de l’association JPGF Réserves ethno-archéologiques de la J.P.G.F. Villiers-le-Bel, 16 septembre 2023, Villiers-le-Bel.

Portes ouvertes des réserves ethno-archéologiques de l’association JPGF 16 et 17 septembre Réserves ethno-archéologiques de la J.P.G.F. Entrée libre et gratuite.

Visites guidées présentant des collections artisanales, agricoles, pastorales, viti-vinicoles, représentatives de la vie quotidienne dans les villages du Pays de France vers 1900. Présentation des fouilles archéologiques effectuées dans la Vallée de l’Ysieux (Fosses et Bellefontaine) sur des ateliers de meuliers exploitant les affleurements du grès local, depuis la Préhistoire et l’époque gallo-romaine. Collections de meules à va-et-vient du Néolithique, de meules antiques rotatives, actionnées à bras ou hydrauliques , reconstitution expérimentale d’un moulin à perche, etc.

Réserves ethno-archéologiques de la J.P.G.F. 16 boulevard Carnot 95400 Villiers-le-Bel Villiers-le-Bel 95400 Val-d’Oise Île-de-France 06 20 48 28 48 http://www.jpgf.org Réserves ethno-archéologiques RER Villiers-le-Bel – Bus –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

