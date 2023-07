Visite des réserves du Fonds d’art contemporain – Paris Collections Réserves de la DAC de Paris Paris, 15 septembre 2023, Paris.

Visite des réserves du Fonds d’art contemporain – Paris Collections 15 et 16 septembre Réserves de la DAC de Paris Ouverture des inscriptions le 4 septembre

Découvrez les réserves du Fonds municipal d’art contemporain de la Ville de Paris, acteur majeur de la création artistique contemporaine.

Le Fonds d’art contemporain – Paris Collections se donne pour mission le soutien et la promotion de la création contemporaine mais aussi de favoriser la rencontre entre l’art et le grand public grâce à la disposition d’œuvres d’art dans l’espace public.

Vous pourrez découvrir à l’occasion de visites exceptionnelles une partie de ces collections en parcourant les réserves du Fonds d’art contemporain. Le reste des œuvres, la collection étant volante, sont visibles au sein d’équipements municipaux, d’écoles ou bien encore d’EHPAD.

En 1816, Paris lance une initiative originale consistant à commander et acquérir des œuvres d’art auprès d’artistes vivants. Le Fonds, créé en 1987, hérite d’une partie des collections municipales ainsi constituées depuis plus de deux siècles. Il rassemble aujourd’hui près de 23 000 œuvres d’art, dont plus de 3 500 d’œuvres contemporaines.

Ouverture des inscriptions le 4 septembre prochain.

LES PLACES ÉTANT LIMITÉES, MERCI DE VOUS DÉSINSCRIRE SI VOUS NE POUVEZ FINALEMENT PAS ASSURER VOTRE PRÉSENCE À L’ÉVÉNEMENT.

Réserves de la DAC de Paris 11 rue du Pré 75018 Paris Paris 75018 La Goutte d’Or Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T12:30:00+02:00 – 2023-09-15T13:15:00+02:00

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:15:00+02:00

© Emilie Chaix/Ville de Paris