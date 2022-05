Réserve/Réserves : l’école supérieure d’art d’Avignon au Muséum Requien Château de Fontainebleau,vestibule Serlio Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Réserve/Réserves : l’école supérieure d’art d’Avignon au Muséum Requien Château de Fontainebleau,vestibule Serlio, 4 juin 2022, Fontainebleau. Réserve/Réserves : l’école supérieure d’art d’Avignon au Muséum Requien

Château de Fontainebleau, vestibule Serlio, le samedi 4 juin à 16:30

Un groupe d’étudiant.e.s de licence en création et conservation-restauration de l’École supérieure d’art d’Avignon a été accueilli au Muséum Requien pour deux semaines de travail. Ils/elles se sont concentré.e.s sur les animaux présentés au public et, infiniment plus nombreux, ceux qui se rangent dans les réserves, lieu de travail actif du conservateur et de son équipe. La tendance à montrer les animaux naturalisés comme s’ils étaient vivants, en tension avec la foule d’animaux morts-vivants qui peuplent les réserves, est devenue le fil rouge des interrogations et des interventions.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

_ Château de Fontainebleau,vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T16:30:00 2022-06-04T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau,vestibule Serlio Adresse Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau,vestibule Serlio Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau,vestibule Serlio Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Réserve/Réserves : l’école supérieure d’art d’Avignon au Muséum Requien Château de Fontainebleau,vestibule Serlio 2022-06-04 was last modified: by Réserve/Réserves : l’école supérieure d’art d’Avignon au Muséum Requien Château de Fontainebleau,vestibule Serlio Château de Fontainebleau,vestibule Serlio 4 juin 2022 Château de Fontainebleau Fontainebleau vestibule Serlio Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne