SAINT-SAMSON (14) – Découverte des oiseaux migrateurs

Dimanche 3 décembre, 10h00, 14h00
Réserve ornithologique JC Diverres de Saint-Samson

Animations sur inscription

Accompagnés d'animateurs nature, venez parcourir la réserve ornithologique JC Diverres de Saint-Samson pour découvrir les oiseaux migrateurs !

Départs à 10h et à 14h

Longues-vues à disposition, pensez à vos bottes et jumelles.

Animations sur inscription
Réserve ouverte tout le week-end !

Contact – 02 31 44 24 87 / tleboucher@fdc14.com

Réserve ornithologique JC Diverres de Saint-Samson
15 Rue des Fleurs, 14670 Saint-Samson
Saint-Samson 14670 Calvados Normandie

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T12:00:00+01:00

