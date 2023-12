VAL DE REUIL (27) – Réserve de la Grande Noé – Décompte espèces au crépuscule Réserve ornithologique de la Grande Noë Léry Catégories d’Évènement: Eure

Léry VAL DE REUIL (27) – Réserve de la Grande Noé – Décompte espèces au crépuscule Réserve ornithologique de la Grande Noë Léry, 16 décembre 2023 14:00, Léry. VAL DE REUIL (27) – Réserve de la Grande Noé – Décompte espèces au crépuscule Samedi 16 décembre, 15h00 Réserve ornithologique de la Grande Noë Libre – sans inscription Le samedi 16 décembre, rendez-vous à 15h au parking de la Chaussée de l’Andelle pour recenser les oiseaux suivants actifs à la tombée de la nuit.

Dortoirs de grande aigrette, aigrette garzette, héron gardeboeuf, déplacements de bécasse des bois, hibou moyen-duc, présence du butor étoilé,cris du râle d’eau.

Merci de venir avec une lampe torche,des jumelles et de quoi noter le nombre relevé observé.

Fin du comptage vers 18h15, en espérant que nous soyons assez nombreux pour bien se répartir en différents points pour une couverture maximale de la réserve.

Renseigements : grande.noe@gonm.org Photo : Tony Le Huu Nghia Réserve ornithologique de la Grande Noë Chaussée de l’Andelle 27690 Val-de-Reuil Léry 27690 Eure Normandie [{« link »: « mailto:grande.noe@gonm.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:30:00+01:00

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:30:00+01:00 Détails Heure : 14:00 Catégories d’Évènement: Eure, Léry Autres Code postal 27690 Lieu Réserve ornithologique de la Grande Noë Adresse Chaussée de l'Andelle 27690 Val-de-Reuil Ville Léry Departement Eure Lieu Ville Réserve ornithologique de la Grande Noë Léry Latitude 49.291825 Longitude 1.213568 latitude longitude 49.291825;1.213568

Réserve ornithologique de la Grande Noë Léry Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lery/