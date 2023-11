VAL-DE-REUIL (27) – Chantier écologique – Réserve ornithologique de la Grande Noë Réserve ornithologique de la Grande Noë Léry, 16 novembre 2023, Léry.

RDV à partir de 9h, chaussée de l’andelle à Val de Reuil au niveau de l’entrée de la roselière.

Le chantier se terminera vers 17h mais on vient et on part quand on veut.

Se munir de gants et coupe-branches.

La roselière accueille de nombreuses espèces comme le râle d’eau, le phragmite des joncs et parfois même le rare blongios nain.

Un entretien y est nécessaire durant l’hiver afin de garder ce milieu ouvert.

Nous recherchons toute bonne volonté afin de limiter la propagation des aulnes et saules.

Votre aide est précieuse !

Merci d’avance de votre présence indispensable à la vie de la réserve.

Réserve ornithologique de la Grande Noë Chaussée de l'Andelle 27690 Val-de-Reuil Léry 27690 Eure Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T09:00:00+01:00 – 2023-11-16T17:00:00+01:00

