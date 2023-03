VAL-DE-REUIL (27) – Réserve ornithologique de la Grande Noë : Les oiseaux et les arbres Réserve ornithologique de la Grande Noë Léry Catégories d’Évènement: Eure

VAL-DE-REUIL (27) – Réserve ornithologique de la Grande Noë : Les oiseaux et les arbres
Jeudi 10 août, 10h00
Réserve ornithologique de la Grande Noë
Animation gratuite et sans réservation
Animation nature à la réserve ornithologique de la Grande Noë

Contact : 06 33 16 31 81 Réserve ornithologique de la Grande Noë Chaussée de l’Andelle 27690 Val-de-Reuil Léry 27690 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « grande.noe@gonm.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-10T10:00:00+02:00 – 2023-08-10T12:00:00+02:00

Réserve ornithologique de la Grande Noë
Adresse Chaussée de l'Andelle 27690 Val-de-Reuil
Ville Léry
Departement Eure

