Plus de 170 espèces d’oiseaux ont été recensées sur cette réserve gérée par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). Des ornithologues vous attendent dans l’observatoire situé à proximité du parking pour vous permettre d’observer sous un œil nouveau les oiseaux visibles ce jour-là.

Prévoyez des chaussures adaptées à la météo, ainsi que vos jumelles (si vous en avez).

Réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux 89600 Vergigny Vergigny 89600 Rebourseaux Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://bfc.lpo.fr/ Située entre Champagne et Bourgogne, sur le chemin de nombreux oiseaux migrateurs, la réserve de Bas-Rebourseaux bénéficie de la diversité du paysage environnant : rivières avec talus et bancs de sable, mares et bras morts, prairies, cultures, friches, bosquets et forêt. sans cesse renouvelées par l’Armançon qui les traverse, les eaux de l’étang, d’une surface de 20 hectares sont très riches et ne gèlent qu’exceptionnellement.

En automne et en hiver, plusieurs centaines d’oiseaux, canards de surface ou plongeurs, grèbes, cormorans, mouettes ou bécassines viennent se reposer ou se nourrir sur l’étang. Les petits échassiers tels les Chevaliers gambette ou aboyeur, le Bécasseau variable ou encore le Courlis cendré s’y observent en migration, tout comme la Guiffette noire, l’Aigrette garzette ou le Balbuzard pêcheur.

A la belle saison, Grèbes huppés et castagneux, Foulque macroule, Héron cendré ou Martin-pêcheur d’Europe se reproduisent sur le plan d’eau ou dans les environs, rejoints par la Cigogne blanche, la Sterne pierregarin et l’Hirondelle de rivage. Buse variable, Faucon crécerelle, Epervier et Milan noir animent aussi les lieux.

Bruant des roseaux, Rousserolle effarvate, Tarier pâtre mais aussi Tourterelle des bois, Loriot d’Europe sont également les hôtes réguliers de la réserve où plus de 170 espèces ont été notées à ce jour. Accès via la D43, suivre les panneaux d’indication de la réserve située à Vergigny

