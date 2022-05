Réserve Naturelle – Traces et Indices Gevry Gevry Catégories d’évènement: Gevry

Jura

Réserve Naturelle – Traces et Indices Gevry, 22 octobre 2022, Gevry. Réserve Naturelle – Traces et Indices Gevry

2022-10-22 – 2022-10-22

Gevry Jura Gevry EUR Une sortie à la recherche de toutes les traces et indices qu’ont pu laisser derrière eux les habitants de la réserve. Sur inscription avec votre nom, prénom, nombre de personne, date et un numéro de téléphone. l.duchamp.dole.environnement@gmail.com +33 9 51 10 85 50 https://www.reserve-iledugirard.org/ Une sortie à la recherche de toutes les traces et indices qu’ont pu laisser derrière eux les habitants de la réserve. Sur inscription avec votre nom, prénom, nombre de personne, date et un numéro de téléphone. Gevry

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Gevry, Jura Autres Lieu Gevry Adresse Ville Gevry lieuville Gevry Departement Jura

Gevry Gevry Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gevry/

Réserve Naturelle – Traces et Indices Gevry 2022-10-22 was last modified: by Réserve Naturelle – Traces et Indices Gevry Gevry 22 octobre 2022 Gevry Jura

Gevry Jura