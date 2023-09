Visite guidée de la Réserve Naturelle Sainte-Victoire Réserve Naturelle Sainte-Victoire Beaurecueil, 17 septembre 2023, Beaurecueil.

Visite guidée de la Réserve Naturelle Sainte-Victoire Dimanche 17 septembre, 09h00, 13h30 Réserve Naturelle Sainte-Victoire Inscription obligatoire via le groupe Facebook de la réserve naturelle ou par email. 20 personnes / visite. Si votre inscription est validée, nous vous enverrons une confirmation.

Description

Accompagnés par une garde nature, partez à la découverte du patrimoine géologique et biologique de la réserve naturelle Sainte-Victoire. Le temps d’une randonnée pédestre de 5 km, prenez le temps d’admirer le paysage cézannien et de découvrir ses secrets.

1ère visite : dimanche 17 septembre, départ à 9h00

2ème visite : dimanche 17 septembre, départ à 13h30

Randonnée pédestre de 5,5 km, 135 m D+.

Prévoir eau, chaussures de marche, chapeau et collation si besoin.

Durée approximative : 2h30/3h selon le rythme de marche.

Non accessible aux personnes en situation de handicap.

En cas d’intempéries ou de risque incendie, la randonnée sera annulée (information communiquée la veille pour le lendemain).

Lieu de rendez-vous

RDV parking de l’Aurigon – Parc départemental de Roques-Hautes – 13100 Beaurecueil.

Réserve Naturelle Sainte-Victoire Parking de l'Aurigon 13100 Beaurecueil Beaurecueil 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il s’agit d’un site mondialement connu pour son gisement paléontologique à œufs de dinosaures.

Lieu de rencontre entre les domaines alpin et méditerranéen, la réserve recèle par ailleurs une richesse biologique exceptionnelle liée à ses caractéristiques biogéographiques, géologiques et historiques. Parc Départemental de Roques-Hautes, parking de l’Aurigon, 13100 Beaurecueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Nastasia CAMBEROQUE – RNSV