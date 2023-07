Visite de la réserve naturelle régionale de Saint-Cyr Réserve naturelle régionale Saint-Cyr Beaumont Saint-Cyr Catégories d’Évènement: Beaumont Saint-Cyr

Vienne Visite de la réserve naturelle régionale de Saint-Cyr Réserve naturelle régionale Saint-Cyr Beaumont Saint-Cyr, 30 septembre 2023, Beaumont Saint-Cyr. Visite de la réserve naturelle régionale de Saint-Cyr Samedi 30 septembre, 09h00 Réserve naturelle régionale Saint-Cyr Sortie gratuite. Inscription obligatoire (max. 15 personnes). Dans la partie de la réserve ordinairement fermée au public, venez découvrir la richesse de la faune et de la flore au cœur de ce site privilégié (durée 2h30).

Rendez-vous 9h entrée de la réserve naturelle régionale.

Site et observatoires accessibles aux personnes en situation de handicap. Réserve naturelle régionale Saint-Cyr rue de la bourdillière Beaumont Saint-Cyr 86490 Beaumont Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 19 30 59 08 »}, {« type »: « email », « value »: « vienne@lpo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T09:00:00+02:00 – 2023-09-30T11:30:00+02:00

2023-09-30T09:00:00+02:00 – 2023-09-30T11:30:00+02:00 réserve naturelle oiseaux RNR Saint-Cyr © Johan Tillet – LPO Détails Catégories d’Évènement: Beaumont Saint-Cyr, Vienne Autres Lieu Réserve naturelle régionale Saint-Cyr Adresse rue de la bourdillière Ville Beaumont Saint-Cyr Departement Vienne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Réserve naturelle régionale Saint-Cyr Beaumont Saint-Cyr

Réserve naturelle régionale Saint-Cyr Beaumont Saint-Cyr Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaumont saint-cyr/