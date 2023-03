Découverte des oiseaux des jardins avec la LPO Vendée Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie (Champagné-les-Marais) Champagné-les-Marais Catégories d’Évènement: Champagné-les-Marais

Découverte des oiseaux des jardins avec la LPO Vendée Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie (Champagné-les-Marais), 24 mai 2023, Champagné-les-Marais. Découverte des oiseaux des jardins avec la LPO Vendée Mercredi 24 mai, 15h00 Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie (Champagné-les-Marais) Gratuit, Places limitées, inscription obligatoire Chaque année, a lieu le comptage national des oiseaux des jardins (dernier week-end de janvier et dernier week-end de mai). La LPO Vendée vous propose de participer à cet atelier qui prévoit une partie théorie en salle puis mise en situation sur les terrains de la réserve naturelle régionale Marais de la Vacherie. Sortie proposée en partenariat avec la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie – LPO France Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie (Champagné-les-Marais) Champagné-les-Marais Le Grand Mothais Champagné-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 56 78 80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://vendee.lpo.fr/sorties-animations/formation-oiseaux-des-jardins-2/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T15:00:00+02:00 – 2023-05-24T17:00:00+02:00

2023-05-24T15:00:00+02:00 – 2023-05-24T17:00:00+02:00

