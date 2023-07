Sortie découverte de la réserve naturelle des Sauvages Réserve naturelle régionale Les Sauvages Saint-Sylvestre, 30 septembre 2023, Saint-Sylvestre.

Sortie découverte de la réserve naturelle des Sauvages Samedi 30 septembre, 14h30 Réserve naturelle régionale Les Sauvages Sur inscription

La réserve naturelle régionale Les Sauvages ouvre ses portes au grand public le samedi 30 septembre 2023 ! Entre étangs, prairies et forêts, venez découvrir ce site riche en biodiversité et en histoire. Merci de prévoir de l’eau, des chaussures et vêtements adaptés à la météo.

Réserve naturelle régionale Les Sauvages Les Sauvages 87240 Saint-Sylvestre Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-09-30T14:30:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

Réserve naturelle Biodiversité

RNR Sauvages