Entre histoire et biodiversité Réserve Naturelle Régionale du marais des trous de Leu Saint-Léonard, 16 septembre 2023, Saint-Léonard.

Saint-Léonard,Marne

Plongez au cœur du marais des trous de Leu où histoire et biodiversité sont intimement liés.

Rendez-vous sur le parking communal de Saint-Léonard.

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements longs..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

Réserve Naturelle Régionale du marais des trous de Leu

Saint-Léonard 51500 Marne Grand Est



Dive into the heart of the Holes de Leu marsh, where history and biodiversity are intimately linked.

Meet at the Saint-Léonard parking lot.

Bring walking shoes and long clothing.

Sumérjase en el corazón de la marisma de Holes de Leu, donde historia y biodiversidad están íntimamente ligadas.

Encuentro en el aparcamiento de Saint-Léonard.

Llevar calzado para caminar y ropa larga.

Tauchen Sie ein in das Herz des Sumpfes der Löcher von Leu, wo Geschichte und Biodiversität eng miteinander verbunden sind.

Treffpunkt ist der Gemeindeparkplatz von Saint-Léonard.

Bringen Sie Wanderschuhe und lange Kleidung mit.

