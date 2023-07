Partez à la découverte d’un marais, entre histoire et biodiversité Réserve Naturelle Régionale du marais des trous de Leu Saint-Léonard Catégories d’Évènement: Marne

Saint-Léonard Partez à la découverte d’un marais, entre histoire et biodiversité Réserve Naturelle Régionale du marais des trous de Leu Saint-Léonard, 16 septembre 2023, Saint-Léonard. Partez à la découverte d’un marais, entre histoire et biodiversité Samedi 16 septembre, 09h30 Réserve Naturelle Régionale du marais des trous de Leu Participation libre, gratuit Plongez au cœur du marais des trous de Leu où histoire et biodiversité sont intimement liés.

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements longs.

Renseignements : 03 26 69 12 39

Rendez-vous sur le parking communal de Saint-Léonard. Réserve Naturelle Régionale du marais des trous de Leu 16 B Grande rue, 51500 Saint-Léonard Saint-Léonard 51500 Marne Grand Est https://reserve-marais-trous-de-leu.org/ Véritable îlot de biodiversité, la Réserve Naturelle Régionale des Marais des Trous de Leu prend place aux portes de l’agglomération rémoise. Ceinturés par la ville, les 33 hectares de la réserve, situés entre le canal et la Vesle, s’inscrivent sur les territoires des communes de Reims et de Taissy. Riche de ses milieux naturels relativement bien préservés, la RNR des Marais des Trous de Leu abrite une grande diversité d’habitats. De manière générale, les milieux boisés sont majoritaires et se répartissent en fonction de l’humidité : Chênaie-Charmaie dans les secteurs les moins humides et Aulnaie ou Saulaie pour les secteurs les plus humides. On retrouve aussi des milieux humides ouverts caractérisés par différents habitats de roselières. Dans une moindre proportion, la Réserve abrite une prairie de fauche, ainsi que deux étendues d’eaux stagnantes : une mare et un étang . Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00 © Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne Détails Catégories d’Évènement: Marne, Saint-Léonard Autres Lieu Réserve Naturelle Régionale du marais des trous de Leu Adresse 16 B Grande rue, 51500 Saint-Léonard Ville Saint-Léonard Departement Marne Lieu Ville Réserve Naturelle Régionale du marais des trous de Leu Saint-Léonard

Réserve Naturelle Régionale du marais des trous de Leu Saint-Léonard Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leonard/