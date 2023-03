La Réserve des Cailleries : le bocage humide à (re)découvrir Réserve Naturelle Régionale du Bocage Humide des Cailleries Saint-Colomban Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-colomban

La Réserve des Cailleries : le bocage humide à (re)découvrir Réserve Naturelle Régionale du Bocage Humide des Cailleries, 13 mai 2023, Saint-Colomban. La Réserve des Cailleries : le bocage humide à (re)découvrir Samedi 13 mai, 10h00 Réserve Naturelle Régionale du Bocage Humide des Cailleries Sortie gratuite, ouvert à tous. Inscription obligatoire. La réserve naturelle des Cailleries, une véritable invitation à la découverte ! Entre amis ou en famille, venez arpenter ce petit bocage en zone humide, encore méconnu du territoire. Lieu de RDV précisé après inscription. Inscription obligatoire, via l’AGENDA en ligne du CPIE Logne et Grand-Lieu ou par téléphone au 02 40 05 92.

Sortie animée par le CPIE Logne et Grand-Lieu. En partenariat avec la Région Pays de la Loire, la société Lafarge et la commune de Saint-Colomban. Réserve Naturelle Régionale du Bocage Humide des Cailleries 44310 Saint-Colomban Saint-Colomban 44310 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/CPIEagenda »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 05 92 31 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:30:00+02:00

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:30:00+02:00 réserve naturelle zone humide CPIE Logne et Grand-Lieu

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-colomban Autres Lieu Réserve Naturelle Régionale du Bocage Humide des Cailleries Adresse 44310 Saint-Colomban Ville Saint-Colomban Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Réserve Naturelle Régionale du Bocage Humide des Cailleries Saint-Colomban

Réserve Naturelle Régionale du Bocage Humide des Cailleries Saint-Colomban Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-colomban/

La Réserve des Cailleries : le bocage humide à (re)découvrir Réserve Naturelle Régionale du Bocage Humide des Cailleries 2023-05-13 was last modified: by La Réserve des Cailleries : le bocage humide à (re)découvrir Réserve Naturelle Régionale du Bocage Humide des Cailleries Réserve Naturelle Régionale du Bocage Humide des Cailleries 13 mai 2023 Réserve Naturelle Régionale du Bocage Humide des Cailleries Saint-Colomban Saint-colomban

Saint-Colomban Loire-Atlantique