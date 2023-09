Cet évènement est passé Visite guidée de l’Observatoire de la Réserve Naturelle Régionale du Bassin de la Bièvre par la Ligue pour la Protection des Oiseaux IDF Réserve naturelle Régionale du bassin de la Bièvre Verrières-le-Buisson Catégories d’Évènement: Essonne

Verrières-le-Buisson Visite guidée de l’Observatoire de la Réserve Naturelle Régionale du Bassin de la Bièvre par la Ligue pour la Protection des Oiseaux IDF Réserve naturelle Régionale du bassin de la Bièvre Verrières-le-Buisson, 17 septembre 2023, Verrières-le-Buisson. Visite guidée de l’Observatoire de la Réserve Naturelle Régionale du Bassin de la Bièvre par la Ligue pour la Protection des Oiseaux IDF Dimanche 17 septembre, 14h30 Réserve naturelle Régionale du bassin de la Bièvre De 14h30 à 17h un animateur de la LPO idf, sera présent pour vous faire découvrir la Réserve Naturelle Régionale du Bassin de la Bièvre, et les oiseaux qui y vivent. Vous pouvez venir librement pendant la tranche horaire pour la durée qui vous conviendra. L’animateur vous attendra à l’observatoire qui se situe au milieu du sentier. Réserve naturelle Régionale du bassin de la Bièvre rue georges suant Verrières-le-Buisson 91370 Essonne Île-de-France Observatoire de la Reserve Naturelle Régionale du Bassin de la Bièvre Accès par le sentier après l’espace cirque depuis la rue Georges Suant Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Verrières-le-Buisson Autres Lieu Réserve naturelle Régionale du bassin de la Bièvre Adresse rue georges suant Ville Verrières-le-Buisson Departement Essonne Lieu Ville Réserve naturelle Régionale du bassin de la Bièvre Verrières-le-Buisson latitude longitude 48.742791;2.280083

Réserve naturelle Régionale du bassin de la Bièvre Verrières-le-Buisson Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verrieres-le-buisson/