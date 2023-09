La Sablière en fête Réserve Naturelle Régionale des Marais et Sablières du massi Châlons-sur-Vesle, 23 septembre 2023, Châlons-sur-Vesle.

Châlons-sur-Vesle,Marne

Après une première édition en 2022, la fête de la Sablière revient ! En famille, entre amis ou en solo, profitez d’une journée festive dans la Réserve naturelle Régionale des marais et sablières du massif de Saint-Thierry.

Au programme :

– de 10h à 12h un chantier de nettoyage de la Sablière, organisé par l’Association de Sauvegarde des Sablières ;

– de 14h à 18h un après-midi nature avec des activités pour petits et grands (sorties découvertes, ateliers créatifs pour les enfants, chasse au trésor…). Une buvette sera assurée par l’Enjambeur, le café associatif de la commune de Merfy.

Animation organisée par :

le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et l’association Sauvegarde des Sablières.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

Réserve Naturelle Régionale des Marais et Sablières du massi

Châlons-sur-Vesle 51140 Marne Grand Est



After its first edition in 2022, the Fête de la Sablière is back! With family, friends or on your own, enjoy a festive day out in the Regional Nature Reserve of the Saint-Thierry Massif marshes and sandpits.

On the program:

– from 10 a.m. to 12 p.m., a clean-up of the Sablière, organized by the Association de Sauvegarde des Sablières ;

– from 2pm to 6pm, a nature afternoon with activities for young and old (discovery outings, creative workshops for children, treasure hunts…). A refreshment bar will be provided by L’Enjambeur, the community café in Merfy.

Event organized by :

the Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne and the association Sauvegarde des Sablières

Tras su primera edición en 2022, ¡vuelve la fiesta de la Sablière! En familia, con amigos o solo, venga a disfrutar de una jornada festiva en la Reserva Natural Regional de las marismas y arenales del macizo de Saint-Thierry.

En el programa:

– de 10.00 a 12.00 h. limpieza del arenal, organizada por la Association de Sauvegarde des Sablières ;

– de 14.00 a 18.00 horas, una tarde en la naturaleza con actividades para todas las edades (salidas de descubrimiento, talleres creativos para niños, búsqueda del tesoro, etc.). L’Enjambeur, el café comunitario de Merfy, ofrecerá un refrigerio.

Organiza :

conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne y asociación Sauvegarde des Sablières

Nach der ersten Ausgabe im Jahr 2022 kehrt das Fest der Sandgrube zurück! Genießen Sie mit der Familie, mit Freunden oder allein einen festlichen Tag im Regionalen Naturschutzgebiet der Sümpfe und Sandgruben des Massivs von Saint-Thierry.

Auf dem Programm stehen :

– von 10 bis 12 Uhr ein Arbeitseinsatz zur Reinigung der Sandgrube, organisiert von der Association de Sauvegarde des Sablières (Verein zur Rettung der Sandgruben) ;

– von 14 bis 18 Uhr ein Naturnachmittag mit Aktivitäten für Groß und Klein (Entdeckungstouren, kreative Workshops für Kinder, Schatzsuche…). Ein Getränkestand wird von l’Enjambeur, dem Vereinscafé der Gemeinde Merfy, bereitgestellt.

Animation organisiert von :

dem Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne und dem Verein Sauvegarde des Sablières

