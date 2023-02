Découverte des rapaces nocturnes Réserve naturelle régionale des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et Festubert Cuinchy Catégories d’Évènement: Cuinchy

Pas-de-Calais

Découverte des rapaces nocturnes Réserve naturelle régionale des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et Festubert, 4 mars 2023, Cuinchy. Découverte des rapaces nocturnes Samedi 4 mars, 19h30 Réserve naturelle régionale des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et Festubert

Gratuit

Le temps d’une soirée, partez à la découverte des chouettes et des hiboux qui vivent dans notre région en compagnie du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. Réserve naturelle régionale des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et Festubert Cuinchy Cuinchy 62149 Pas-de-Calais Hauts-de-France Le temps d’une soirée, partez à la découverte des chouettes et des hiboux qui vivent dans notre région en compagnie du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur la Réserve naturelle régionale des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et Festubert.

Cette sortie animée par Corinne (Conservatrice bénévole de la Réserve) est proposée en partenariat avec la commune de Cuinchy et la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T19:30:00+01:00

2023-03-04T21:30:00+01:00 Pixabay

