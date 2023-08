Balade commentée sur les trésors des Hautes-Chaumes. Remonter le temps à travers la flore. Réserve naturelle régionale des jasseries de colleigne Sauvain, 16 septembre 2023, Sauvain.

Balade commentée sur les trésors des Hautes-Chaumes. Remonter le temps à travers la flore. Samedi 16 septembre, 14h00 Réserve naturelle régionale des jasseries de colleigne Prévoir des bonnes chaussures, des vêtements chauds, une bouteille d’eau.

Venez découvrir le patrimoine naturel et bâti des Hautes-Chaumes du Forez, au cœur de la Réserve Naturelle des Jasseries de Colleigne. Visite d’une jasserie (bâtiment traditionnel de fabrication de la Fourme de Montbrison). Description des tourbières, de leurs rôles, et de leur flore exceptionnelle.

Réserve naturelle régionale des jasseries de colleigne Mairie de Sauvain, 42990 Sauvain Sauvain 42990 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0472318450 http://www.cen-rhonealpes.fr/les-territoires/loire/jasseries-de-colleigne/ [{« type »: « email », « value »: « lucie.verdier@cen-rhonealpes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0658885862 »}] La RNR des Jasseries de Colleigne est située au cœur des hautes chaumes du Forez, aux confins de la région, en limite avec l’Auvergne. Elle forme une unité pastorale de plusieurs centaines d’hectares de landes, pelouses, prairies et tourbières. Ces milieux dits « ouverts » sont en forte régression en France et constituent un élément important du patrimoine naturel et paysager à préserver. La réserve de Colleigne est également reconnue pour sa richesse floristique et son patrimoine bâti.

