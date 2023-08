Eurobirdwatch Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-en-Argonne Belval-en-Argonne Catégories d’Évènement: Belval-en-Argonne

Marne Eurobirdwatch Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-en-Argonne Belval-en-Argonne, 30 septembre 2023, Belval-en-Argonne. Eurobirdwatch Samedi 30 septembre, 08h00 Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-en-Argonne Libre Durant cette journée, vous pourrez observer certains oiseaux migrateurs et en stationnement, tels que des Anatidés (Sarcelles d’hiver, Oies cendrées, Fuligules morillons et milouins..) mais aussi des oiseaux en migration active passant au-dessus de nos têtes. Au programme de la journée : – Un point fixe d’observation des oiseaux en migration de 08h00 à 12h30 : initiation à l’identification des cris de passereaux en migration active. – Une sortie découverte des oiseaux migrateurs présents sur les étangs. Heures de départ de la sortie : 14h00. Rendez-vous sur place. Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-en-Argonne Belval-en-Argonne Belval-en-Argonne 51330 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 72 54 47 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

