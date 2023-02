Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris Réserve naturelle régionale des Bruyères de Sainte-Assise Seine-Port Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris Réserve naturelle régionale des Bruyères de Sainte-Assise, 25 août 2023, Seine-Port. Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris Vendredi 25 août, 20h30 Réserve naturelle régionale des Bruyères de Sainte-Assise Qu’est-ce qu’une chauve-souris ? Quelles sont les mœurs de ces petits mammifères volants ? Comment les reconnaître et les différencier ? Rejoignez-nous le temps d’une balade nocturne dans la réserve naturelle régionale des Bruyères de Sainte-Assise pour découvrir ces belles de la nuit ! Vous découvrirez également l’histoire de ce site aux milieux variés, et les mesures mises en place pour les conserver. Réserve naturelle régionale des Bruyères de Sainte-Assise Route de Saint-Assise, 77240 Seine-Port, France Seine-Port 77240 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T18:30:00+00:00 – 2023-08-25T20:30:00+00:00

