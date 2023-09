Cet évènement est passé Visite de la Réserve de la Poitevine Regarde Venir Réserve naturelle Régionale de la Poitevine Regarde Venir Grans Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Grans Visite de la Réserve de la Poitevine Regarde Venir Réserve naturelle Régionale de la Poitevine Regarde Venir Grans, 16 septembre 2023, Grans. Visite de la Réserve de la Poitevine Regarde Venir Samedi 16 septembre, 09h00 Réserve naturelle Régionale de la Poitevine Regarde Venir Inscription obligatoire, places limitées La Réserve naturelle Régionale de la Poitevine, a la particularité de protéger à la fois l’écosystème de Coussoul, typique de Crau, mais aussi les prairies de fauche à proximité.

Lieu de reproduction privilégié de l’Outarde canepetière et de l’Oedicnème criard, cette Réserve est intégralement fermée au public.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le CEN PACA vous propose d’ouvrir exceptionnellement cet espace protégé afin de vous faire découvrir ses caractéristiques exceptionnelles.

Places limitées, Réservation obligatoire au 04 90 47 02 01

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

