Portes ouvertes des réserves naturelles de l’ouest du Marais poitevin Réserve Naturelle Nationale « Michel Brosselin » de Saint-Denis-du-Payré, 27 mai 2023, Saint-Denis-du-Payré. Portes ouvertes des réserves naturelles de l’ouest du Marais poitevin Samedi 27 mai, 10h00 Réserve Naturelle Nationale « Michel Brosselin » de Saint-Denis-du-Payré Entrée libre (sans inscription) – Gratuit A l’occasion de la Fête de la nature, venez à la rencontre des équipes qui gèrent, protègent et font découvrir ces espaces préservés. Tout au long de la journée, conservateurs, animateurs/trices et gardes-techniciens vous proposeront des points d’accueil et d’observation, ainsi que des activités pour toute la famille (spectacle de marionnettes). La veille au soir, le spectacle « Tarot du Marais poitevin » vous emmènera à la rencontre de votre territoire et de son avenir. Réserve Naturelle Nationale « Michel Brosselin » de Saint-Denis-du-Payré 85580 Saint-Denis-du-Payré Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

réserve naturelle © Katia Raimbault – RNN Saint-Denis-du-Payré

