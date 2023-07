Suivi de la migration post-nuptiale de la Spatule blanche Réserve Naturelle nationale du Marais d’Orx Labenne, 30 septembre 2023, Labenne.

Suivi de la migration post-nuptiale de la Spatule blanche Samedi 30 septembre, 14h00 Réserve Naturelle nationale du Marais d’Orx Gratuit

Venez sur le circuit de découverte de la Réserve naturelle nationale du Marais d’Orx et croisez un garde qui vous fera découvrir le protocole de suivi scientifique (comptage et lecture de bague) de la Spatule blanche espèce migratrice en halte migratoire sur la réserve naturelle entre août et octobre chaque année.

Réserve Naturelle nationale du Marais d’Orx 40530 Labenne Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:00:00+02:00

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:00:00+02:00

