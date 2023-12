Observation des oiseaux migrateurs Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont, 23 février 2024, Sainte-Marie-du-Mont.

Sainte-Marie-du-Mont Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 15:00:00

fin : 2024-02-23

Accompagnés par l’animateur des Réserves, dans le cadre des Journées mondiales des zones humides, identifiez et différenciez les différents oiseaux présents sur la Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot en hiver.

Réservation obligatoire. Lieu de RDV donné à l’inscription..

Réservation obligatoire. Lieu de RDV donné à l’inscription.

Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin