Journée mondiale des zones humides Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont Catégories d’Évènement: Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 15:00:00

fin : 2024-02-02 A l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, accompagné par l’animateur des Réserves, découvrez l’importance de la Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot dans l’accueil des oiseaux d’eau.

Réservation obligatoire..

Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie

