Observation des oiseaux migrateurs Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont, 21 janvier 2024, Sainte-Marie-du-Mont.

Sainte-Marie-du-Mont Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21

Accompagnés par l’animateur des Réserves, identifiez et différenciez les différents oiseaux présents sur la Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot en hiver.

Réservation obligatoire. Lieu de RDV donné à l’inscription..

Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin