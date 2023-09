Observation des oiseaux migrateurs Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont, 13 décembre 2023, Sainte-Marie-du-Mont.

Sainte-Marie-du-Mont,Manche

Depuis les différents observatoires, venez découvrir et observer les oiseaux migrateurs qui s’arrêtent dans la Réserve.

Réservation obligatoire. Lieu de RDV donné à l’inscription..

2023-12-13 15:00:00 fin : 2023-12-13 . .

Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



From the various observatories, discover and observe the migratory birds that stop off in the Reserve.

Reservations required. Meeting point given on registration.

Desde los distintos observatorios, venga a descubrir y observar las aves migratorias que hacen escala en la Reserva.

Imprescindible reservar. Punto de encuentro indicado en la inscripción.

Von den verschiedenen Observatorien aus können Sie die Zugvögel, die im Naturschutzgebiet Rast machen, entdecken und beobachten.

Eine Reservierung ist erforderlich. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung angegeben.

