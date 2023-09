La plage et les dunes Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont, 8 décembre 2023, Sainte-Marie-du-Mont.

Sainte-Marie-du-Mont,Manche

Découvrez la plage et les dunes de la Réserve au travers d’une balade littorale mêlant observations de la faune et de la flore avec découverte d’un milieu fragile..

2023-12-08 15:00:00 fin : 2023-12-08 17:00:00. .

Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



Discover the beach and dunes of the Reserve on a coastal walk combining observations of flora and fauna with the discovery of a fragile environment.

Descubra la playa y las dunas de la Reserva en un paseo costero que combina la observación de la flora y la fauna con el descubrimiento de un entorno frágil.

Entdecken Sie den Strand und die Dünen des Naturschutzgebiets auf einem Spaziergang entlang der Küste, bei dem sich die Beobachtung von Fauna und Flora mit der Entdeckung eines empfindlichen Lebensraums verbindet.

