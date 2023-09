Visite guidée de la Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont, 22 octobre 2023, Sainte-Marie-du-Mont.

Sainte-Marie-du-Mont,Manche

Depuis le parking principal, découvrez la Réserve et sa gestion au travers d’une petite balade commentée.

Réservation obligatoire. Lieu de RDV précisé à l’inscription. Jumelles conseillées..

2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 12:00:00. .

Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



From the main parking lot, discover the reserve and its management on a guided tour.

Reservations required. Meeting point specified on registration. Binoculars recommended.

Desde el aparcamiento principal, descubra la Reserva y su gestión en un breve paseo guiado.

Imprescindible reservar. Punto de encuentro especificado en la inscripción. Se recomiendan prismáticos.

Entdecken Sie vom Hauptparkplatz aus das Reservat und seine Verwaltung auf einem kurzen, kommentierten Spaziergang.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung angegeben. Fernglas empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche