Découverte des nouveaux aménagements de la Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont, 20 octobre 2023, Sainte-Marie-du-Mont.

Sainte-Marie-du-Mont,Manche

Venez découvrir et profiter des nouveaux aménagements et cheminements de la Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot tout en observant les premiers oiseaux migrateurs qui arrivent.

Réservation obligatoire. Lieu de RDV précisé à l’inscription..

2023-10-20 17:00:00 fin : 2023-10-20 . .

Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



Come and discover and enjoy the new facilities and paths in the Domaine de Beauguillot National Nature Reserve, while watching the first migratory birds arrive.

Reservations required. Meeting point specified on registration.

Venga a descubrir y disfrutar de las nuevas instalaciones y senderos de la Reserva Natural Nacional del Domaine de Beauguillot mientras observa la llegada de las primeras aves migratorias.

Imprescindible reservar. Punto de encuentro especificado en la inscripción.

Entdecken und genießen Sie die neuen Einrichtungen und Wege im Nationalen Naturschutzgebiet Domaine de Beauguillot und beobachten Sie dabei die ersten ankommenden Zugvögel.

Eine Reservierung ist erforderlich. RDV-Ort wird bei der Anmeldung angegeben.

