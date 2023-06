Plongeon dans la mare Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont, 13 juillet 2023, Sainte-Marie-du-Mont.

Sainte-Marie-du-Mont,Manche

Parmi ses nombreux habitats naturels, la Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot compte une dizaine de mares.

Accompagné par un agent, plongez dans le monde froid et silencieux de ce milieu mystérieux.

Réservation obligatoire. Lieu de RDV précisé à l’inscription. Jumelles conseillées..

2023-07-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-13 . .

Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



Among its many natural habitats, the Domaine de Beauguillot National Nature Reserve includes a dozen ponds.

Accompanied by an agent, plunge into the cold, silent world of this mysterious environment.

Reservations required. Meeting point specified on registration. Binoculars recommended.

Entre sus numerosos hábitats naturales, la Reserva Natural Nacional del Domaine de Beauguillot incluye una docena de estanques.

Acompañado por un agente, sumérjase en el mundo frío y silencioso de este misterioso entorno.

Imprescindible reservar. Punto de encuentro especificado en la inscripción. Se recomiendan prismáticos.

Zu den zahlreichen natürlichen Lebensräumen des Nationalen Naturschutzgebiets Domaine de Beauguillot gehören auch ein Dutzend Tümpel.

Tauchen Sie in Begleitung eines Beamten in die kalte und stille Welt dieses geheimnisvollen Lebensraums ein.

Eine Reservierung ist erforderlich. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung angegeben. Fernglas empfohlen.

