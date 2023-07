Un récif corallien à la Réserve naturelle nationale du Bois du Parc Réserve naturelle nationale du Bois du Parc Mailly-le-Château, 16 septembre 2023, Mailly-le-Château.

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour venir visiter l’un des plus vieux édifices icaunais. Celui-ci a plus de 160 millions d’années et a été façonné par Dame Nature pendant près de 5 millions d’années. Retour vers le passé pour une découverte exceptionnelle de la carrière de la Réserve naturelle nationale du Bois du Parc !

Réserve naturelle nationale du Bois du Parc 89660 Mailly-le-Château Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 95 37 69 »}, {« type »: « email », « value »: « carine.duthu@cen-bourgogne.fr »}] Cette sortie nature à la Réserve naturelle nationale du Bois du Parc vous propose de découvrir les différents types de boisements qui façonnent les paysages de cet espace naturel remarquable, et notamment la chênaie-charmaie particulièrement représentée. Il sera question de sa biodiversité, du choix de libre évolution de la réserve, de son histoire récente et des suivis scientifiques en cours. Ce temps sera également dédié à une approche de la vie étonnante et insoupçonnée du sol. Des outils et des documents faciliteront l’observation de quelques-uns de ses habitants et permettront de comprendre leurs fonctions pour l’écosystème forestier et le recyclage de la matière.

Cette sortie se voudra accessible, ludique et rythmée par différents ateliers et échanges. à partir de 10-12 ans. Prévoir des chaussures fermées. Rendez-vous au parking des Quatre Pieux. Localisation : 47.578191, 3.651065

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

© CEN Bourgogne / M. Jouve