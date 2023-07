Arpentez un patrimoine naturel d’exception Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger Le Mesnil-sur-Oger Catégories d’Évènement: Le Mesnil-sur-Oger

Marne Arpentez un patrimoine naturel d’exception Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger Le Mesnil-sur-Oger, 16 septembre 2023, Le Mesnil-sur-Oger. Arpentez un patrimoine naturel d’exception Samedi 16 septembre, 09h00 Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger Participation libre, gratuit Plongez au cœur de cet espace naturel remarquable pour percer tous ses secrets ! Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.

Rendez-vous à l’Arborétum de Le Mesnil-sur-Oger.

Renseignements : 03 26 69 12 39

Animation organisée par : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, Maison de la Nature de Boult-Aux-Bois. Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger Réserve Naturelle, 51190 Le Mesnil-sur-Oger Le Mesnil-sur-Oger 51190 Oger Marne Grand Est 03 26 69 12 39 https://reserve-patis-oger-mesnil.org/ La Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger couvre une superficie de 130 hectares. Elle présente une mosaïque de milieux naturels très particuliers, abritant une biodiversité importante. La diversité des substrats géologiques (craie, marne, argile à meulière), du relief et l’influence des anciens usages sur le site (pâturage et extraction), sont à l’origine de cette diversité de milieux naturels. Sur le plateau forestier, aux sols plus ou moins acides et humides, se développent les landes à Callune, des prairies à molinie ainsi qu’un important réseau de mares peu profondes.

Sur les sols calcaires et marneux du Vallon de la Halle-aux-Vaches des pelouses sèches à Orchidées, un marais de pente alcalin et une chênaie sèche à Chêne pubescent s’imbriquent. Ces contrastes entre milieux, acides ou alcalins, humides ou très secs, génèrent un foisonnement de vie exceptionnel et renforcent l’intérêt patrimonial de la réserve naturelle. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne

