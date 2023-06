Visite guidée : la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, un patrimoine fragile Réserve naturelle nationale de l’estuaire de la Seine Sandouville, 17 septembre 2023, Sandouville.

Visite guidée : la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, un patrimoine fragile Dimanche 17 septembre, 09h30 Réserve naturelle nationale de l’estuaire de la Seine Prévoir paire de bottes et si possible des jumelles, durée 2h30.

Comme pour le bâti, les milieux naturels et les espèces peuvent présenter une certaine ‘valeur’ écologique aussi nommée valeur patrimoniale. Mais sur quels critères cette valeur est-elle établie ? Et qu’en est-il de la valeur patrimoniale des écosystèmes ou de la faune présents dans la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine ? Que faire pour les préserver ?

A l’heure où toute la France célèbre son patrimoine, la Maison de l’Estuaire vous invite à une balade à travers les marais estuariens pour en découvrir les richesses naturelles et tenter de demêler toutes ces questions à l’aide d’exemples concrets observés sur le parcours.

Réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine Route de l'Estuaire, Aire de la Baie de Seine, 76340 Sandouville Sandouville 76430 Seine-Maritime Normandie La Réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine est une vaste zone humide protégée de 8528 hectares, située au cœur de l'un des principaux estuaires français. Elle abrite une succession de milieux naturels plus ou moins soumis à l'influence des marées : vasières, roselières et prairies humides.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

Maison de l’Estuaire