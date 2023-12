Journée mondiale des zones humides Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie Doville Catégories d’Évènement: Doville

Manche Journée mondiale des zones humides Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie Doville, 25 février 2024, Doville. Doville Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 15:00:00

fin : 2024-02-25 A l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, accompagné par l’animateur des Réserves naturelles nationales, découvrez l’une des plus grandes tourbières de France.

Réservation obligatoire. Bottes indispensables. Lieu de RDV donné à l’inscription..

Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie

Doville 50250 Manche Normandie

Mise à jour le 2023-12-22 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin

