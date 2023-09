Visite automnale de la tourbière Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie Doville, 26 novembre 2023, Doville.

Doville,Manche

Venez découvrir le milieu fascinant de la tourbière et observer les plantes et les animaux qui y vivent en automne.

Réservation obligatoire. Bottes obligatoires. Lieu de RDV donné à l’inscription..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie

Doville 50250 Manche Normandie



Come and discover the fascinating environment of the peat bog and observe the plants and animals that live there in autumn.

Reservations required. Boots required. Meeting point given on registration.

Venga a descubrir el fascinante entorno de la turbera y observe las plantas y animales que viven en ella en otoño.

Imprescindible reservar. Botas obligatorias. Punto de encuentro indicado en la inscripción.

Entdecken Sie die faszinierende Umgebung des Torfmoors und beobachten Sie die Pflanzen und Tiere, die dort im Herbst leben.

Eine Reservierung ist erforderlich. Stiefel sind erforderlich. RDV-Ort wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche