C’est une première à la Capelière ! La Maison de la Réserve et du Vaccarès présente sa nouvelle exposition temporaire consacrée au monde fascinant des araignées. Cette exposition réalisée par Anne Bounias-Delacour, arachnologue, révèle un travail d’inventaire actuellement mené à la Réserve de Camargue sur les araignées, opilions et scorpions.

Les araignées peuplent la quasi-totalité des écosystèmes terrestres naturels. Elles régulent les insectes, principalement les moustiques, les fourmis, les mouches… limitant ainsi la prolifération de certaines maladies. Celles qui habitent dans la Réserve de Camargue sont souvent spécifiques à ce territoire particulier formé de sansouïres, de dunes et de marais… mais d’autres, ubiquistes, colonisent de nombreux milieux, sans préférence.

L’exposition vous fera découvrir quelques espèces d’araignées de la Réserve, mais aussi leur anatomie et ses spécificités, leurs divers modes de chasse et leur utilité… Une occasion d’en apprendre plus sur ces espèces dont on parle peu !

La réserve naturelle nationale de Camargue couvre 13 200 hectares sur les communes des Saintes-Maries-de-la-Mer et d'Arles. Avec ses paysages uniques et ses espèces remarquables, les richesses de la Réserve sont reconnues à l'échelle internationale. 285 espèces d'oiseaux y sont recensées, et ses habitats lagunaires y sont les mieux préservés de la côte méditerranéenne. La Société nationale de protection de la nature gère depuis 1927 ce joyau aux cœur d'une zone humide d'importance mondiale classée Ramsar et réserve de biosphère.

