Le sentier nature de la Capelière, Maison de la Réserve et du Vaccarès Réserve naturelle nationale de Camargue Arles, 18 juillet 2023, Arles.

Le sentier nature de la Capelière, Maison de la Réserve et du Vaccarès 18 juillet – 29 août Réserve naturelle nationale de Camargue Adulte : 10€ ; Enfant (de 4 à 12 ans) : 5 € ; Gratuit – de 4 ans.

Visite commentée du sentier nature de la Capelière, Maison de la Réserve et du Vaccarès

Au cours d’une balade d’1h30 rythmée par le chant des oiseaux, profitez de cet horaire privilégié pour découvrir quelques paysages typiques de Camargue (forêt, pelouse, sansouire…) et observer la faune et la flore des marais d’eau douce qui composent le circuit de visite.

En fin de visite, un petit rafraichissement local de saison vous sera proposé en toute convivialité.

Public famillial.

Réservation obligatoire (jauge : 15 personnes max.)

Réserve naturelle nationale de Camargue La Capelière, C134 de Fiélouse, 13200 Arles Arles 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 97 00 97 http://www.snpn.com/reservedecamargue http://www.facebook.com/reservedecamargue [{« type »: « email », « value »: « reservedecamargue@snpn.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490970097 »}] La réserve naturelle nationale de Camargue couvre 13 200 hectares sur les communes des Saintes-Maries-de-la-Mer et d’Arles. Avec ses paysages uniques et ses espèces remarquables, les richesses de la Réserve sont reconnues à l’échelle internationale. 285 espèces d’oiseaux y sont recensées, et ses habitats lagunaires y sont les mieux préservés de la côte méditerranéenne. La Société nationale de protection de la nature gère depuis 1927 ce joyau aux cœur d’une zone humide d’importance mondiale classée Ramsar et réserve de biosphère.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T18:00:00+02:00 – 2023-07-18T19:30:00+02:00

2023-08-29T18:00:00+02:00 – 2023-08-29T19:30:00+02:00

balade nature

S. Befeld / SNPN Réserve de Camargue