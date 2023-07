La Capelière, Maison de la Réserve et du Vaccarès Réserve naturelle nationale de Camargue Arles, 11 juillet 2023, Arles.

La Capelière, Maison de la Réserve et du Vaccarès 11 juillet – 22 août, les mardis Réserve naturelle nationale de Camargue Adulte : 10€ ; Enfant (de 4 à 12 ans) 5€ ; Gratuit – de 4 ans

Visite commentée du nouvel espace muséographique de la Maison de la Réserve et du Vaccarès.

Au cours d’une visite d’1h dans la fraicheur d’un ancien mas camarguais, découvrez l’histoire de la Réserve naturelle nationale de Camargue ainsi que son rôle crucial sur le territoire.

L’exposition met également en lumière le patrimoine exceptionnel de cet espace protégé, constitué des plus beaux habitats naturels de Camargue où se côtoient de nombreuses espèces animales et végétales.

Public familial.

Sur réservation obligatoire.

La réserve naturelle nationale de Camargue couvre 13 200 hectares sur les communes des Saintes-Maries-de-la-Mer et d'Arles. Avec ses paysages uniques et ses espèces remarquables, les richesses de la Réserve sont reconnues à l'échelle internationale. 285 espèces d'oiseaux y sont recensées, et ses habitats lagunaires y sont les mieux préservés de la côte méditerranéenne. La Société nationale de protection de la nature gère depuis 1927 ce joyau aux cœur d'une zone humide d'importance mondiale classée Ramsar et réserve de biosphère.

S. Befeld/ SNPN Camargue